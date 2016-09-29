Оперативники УВД на Московском метрополитене задержали хулиганов, которые обстреляли поезд на Таганско-Краснопресненской линии.

Инцидент произошёл на открытом участке Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба УВД на ММ.

В результате проведения предварительной проверки сотрудниками УВД на Московском метрополитене выяснилось, что при следовании электропоезда от станции "Выхино" в сторону остановки "Лермонтовский проспект" неустановленное лицо беспричинно из хулиганских побуждений, используя пневматический пистолет, произвело выстрелы в движущийся состав поезда, в результате чего и были разбиты два оконных стекла.

Спустя несколько дней, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники УВД на ММ задержали троих подозреваемых. Один из которых, 33-летний уроженец Северо-Кавказского федерального округа, был изобличен в совершении противоправных действий.

По данному факту в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ "хулиганство", то есть, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Напомним, что максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.