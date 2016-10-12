12 октября в Центральном доме архитектора открылась выставка картин и скульптур под названием «Обнажённая натура в ЦДА». На ней представлены работы 34 авторов, в том числе Зураба Церетели, Константина Худякова, Александра Рукавишникова, Ивана Лубенникова и Александра Бурганова.

– Мастера, представленные на выставке, – самые высокие профессионалы своего дела: академики и профессора, – рассказал Metro один из организаторов, художник и архитектор Николай Шумаков. – В связи с событиями на выставке в Центре братьев Люмьер, все работы мы просмотрели, парочку убрали и теперь уверены, что в них нет ничего недопустимого. Но обязательно ждём "Офицеров" и казаков с нагайками.

Картины выполнены в разных техниках: живопись. графика, многослойная фотопечать.

– Фотографические работы (первая и предпоследняя в галерее – Прим. ред.) художника Константина Худякова можно без преувелечения назвать искусством, потому что для каждой из них он делал больше тысячи снимков, – отметил Николай Иванович.

Выставка продлится до 28 октября