Промзону на месте Мелькомбината №4 в Мукомольном проезде, неподалёку от набережной Москвы-реки, превратят в жилой квартал. Согласно проекту архитектурного бюро «Остоженка», о старом назначении этого места будет напоминать только башня, которую использовали для транспортировки зерна.

– А вы знали, что зерно с набережной доставляли по подземному тоннелю? Как лента для багажа в аэропорту, – сказал Metro главный архитектор проекта Валерий Каняшин.

Башню оставят как памятник прошлому. Вокруг неё вырастет около десятка небоскрёбов разной высоты, самый внушительный из которых будет достигать 175 метров.

Среди них на стилобатах разобьют сады и бульвары, один из которых создатели проекта называют Мулен Руж – в переводе с французского «Красная мельница».

– Наша мельница красная должна быть, потому что зерно здесь мололи в советское время, – объяснил Каняшин. – Здесь запроектированы разноплановые помещения для секций, фитнес-клубов, кафе. А объединять их будет одно пространство, которое может быть использовано по-разному, в том числе как варьете.