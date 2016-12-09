Министр транспорта Науру Довийго Валдон Станлей найден мёртвым в одной московских гостиниц. Об этом в пятницу сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Станлей вместе со своей супругой приехал в Москву на конференцию министров транспорта экономической и экономической комиссии для Азии и Тихого океана. Супруги проживали в гостинице на севере столицы.

По словам вдовы министра, 8 декабря мужчине стало плохо, после чего администрация отеля вызвала скорую помощь. Прибывшие на место врачи констатировали смерть министра.

Известно, что Станлей страдал сахарным диабетом и почечной недостаточностью.

Как пояснили в полиции, в настоящий момент тело мужчины находится в морге, а по факту случившегося проводится проверка.

По предварительной причине министр умер из-за почечной недостаточности.

Республика Науру – карликовое государство на одноимённом коралловом острове в западной части Тихого океана. Его площадь составляет 21,3 квадратных километра, на которых проживают 10 261 человек (согласно данным на 2015 год).

Государство входит в Содружество Наций, является членом Южно-Тихоокеанской комиссии и Форума тихоокеанских островов. 14 сентября 1999 года Республика Науру была принята в ООН.