В Мосгордуме 1 ноября прошёл круглый стол на тему "Проблемы регулирования, продажи и потребления устройств, имитирующих курение", во время которого депутаты и ряд экспертов выступили за запрет на курение в общественных местах кальянов, вейпов и электронных сигарет, сообщает "Московский комсомолец".

Согласно мнению членов городской думы, надо законодательно закрепить запрет на курение и парение как в местах скопления людей и транспорте, так и в ресторанах и барах. Ряд медиков, посетивших мероприятие, заявили, что используемые в вейпах химические вещества становятся токсичным во время нагревания, к тому же в каждом из них присутствует никотин. В связи с этим была принята соответствующая резолюция.

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Как заявила Metro руководитель Союза блогеров и журналистов "За благоприятную среду" Ольга Эдуардовна Черняк, она согласна с данным решением и считает правильным. По её мнению, вейп-машинки давно стоило прировнять к сигаретам.

"Считаю, что вейп-машинки, электронные сигареты нужно приравнять к обычным сигаретам. Это будет честно по отношению к обычным курильщикам, которым приходится соблюдать действующие правила и не курить в кафе и ресторанах и других местах общего пользования. Это будет по-честному и по отношению к тем, кто не курит, и кому приходится вдыхать "аромат" от вейп-машинки. Я "за" чистый воздух, "за" благоприятную среду, без синтетически и никотина", - отметила она.

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