Весной в мюнхенском районе Нойперлах начнёт работу новый приют для беженцев, призванный стать домом для десятка мигрантов, прибывших с Ближнего Востока. Такое соседство не очень понравилось местным жителям города, которые призвали власти построить огромную стену, чтобы отгородиться от приезжих, сообщает Die Welt. Высота стены составит четыре метра, что на 40 сантиметров выше Берлинской стены.

Причиной строительства сооружения является шум, который сильно раздражает людей. Именно из-зв этого и было принято решение возвести конструкцию. Её уникальность будет состоять в том, что она будет иметь изогнутую форму, что усилит её звукопоглощающие свойства.

Изначально власти указывали на то, что ближайшие жилые дома будут находиться в 25 метрах от приюта и разделять их станет дорога и небольшая роща, но местные жители настояли на строительстве защищающего от шума барьера, так как посчитали принятые меры недостаточными.

С идеей местных жителей согласны далеко не все. Как заявил местный политик Гидо Бухольц, который и прозвал конструкцию "новой Берлинской стеной", подобное неприемлемо в обществе, призванной к интеграции приезжих. Он осудил людей, пошедших на подобный компромисс.

"Стена — это противоположность интеграции", — заявил он.

Отметим, что в лагерь должны прибыть 160 молодых лиц, ищущих убежища, в том числе десятки несовершеннолетних без сопровождения. Открытие приюта намечено на весну 2017 года.