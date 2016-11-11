Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин рассказал на прямой линии газеты Metro, что с 2017 года в кассах начнут выдавать чеки. Таково требование контролирующих органов – и от этого никуда не деться.

Кстати, в Москве такая практика существует давно.

- Когда я бываю в Москве, вижу, что выдача чеков создает очереди и пробки, - сообщил Владимир Гарюгин. - Мы раньше писали в Минфин и получали разрешение избежать этой процедуры. Но сейчас, согласно новым требованиям, устанавливаем кассовые аппараты и начнем выдавать чеки. Это может создать некоторые проблемы, например, увеличить время кассовых операций.

Как отметил Владимир Гарюгин, по его мнению, ранее проблем с получением кассовых чеков у горожан не было.

- Если человек ехал в командировку или опоздал куда-то – мы выдавали их в ручном режиме, - говорит Владимир Гарюгин. - Cейчас будем выдавать в автоматизированном.

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