Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин побывал на прямой линии в газете Metro и прокомментировал предстоящее повышение тарифов на проезд. Напомним, что с 1 января жетон будет стоить 45 рублей вместо нынешних 35.

- Не мы решаем вопрос о повышении тарифов, - заявил Владимир Гарюгин. - Но если мы не хотим загнать проблему в угол и усугубить ее, это решение я считаю правильным. Годы, когда был популизм и тарифы не повышались или росли на 1-2 рубля, привели к тому, что себестоимость провоза пассажира cтала значительно выше тарифа. Cегодня себестоимость поездки по жетону составляет 47,6 рубля. Поэтому если сегодня поднять стоимость проезда на 2 рубля, как предлагают некоторые депутаты закса, город должен будет покрывать с помощью субсидий почти треть от себестоимости поездки. Но сейчас настали не самые простые годы для бюджета – мы все видим, какой бюджетный дефицит. Откуда деньги брать – не с социалки же! Да, может быть данная мера и не самая популярная, но необходимая. Москва давно пошла на этот шаг и повысила стоимость разового проезда.

В то же время Владимир Гарюгин привел такие данные: из 100 процентов пассажиров порядка 30 процентов – это льготники, те, кто ездит по тарифу менее 10 рублей. Это пенсионеры с именным билетом, школьники и студенты. Для студентов льготность составляет 71 процент, у школьников – 82 и у пенсионеров - 79%. Метрополитен получает от пенсионера 9,3 рубля, от учащегося 7,5, от студента – 12,5. Поэтому эта сумма – 45 рублей за жетон – основные социальные категории никак не затронет.

- Основные критерии повышения цен – подорожание электроэнергии, ремонтов (самим ремонтировать нам дешевле, чем отправлять технику на заводы – это дает экономию 20-25 процентов), металла и материалов, - продолжает Владимир Гарюгин. - Подвижной состав у нас старый – только недавно начали приобретать. И он нуждается в ремонте – причем речь не о эстетике, а об обеспечении безопасной эксплуатации. И наши затраты на ремонт за год выросли примерно на 0,5 миллиарда рублей.

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