В Центральном районе Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого одна из машин теперь не подлежит восстановлению. Об аварии сообщили участники сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Тройная авария произошла около 9 часов утра 7 сентября на перекрестке Суворовского проспекта и Кирочной улицы. В ДТП пострадали три иномарки: "SAAB", "Range Rover" и "Skoda".

От удара автомобиль "SAAB" смяло наполовину, и теперь он ремонту не подлежит. Другие авто отделались повреждениями капотов и бамперов.

Очевидцы пишут, что в ДТП виноват водитель "SAAB", который на большой скорости проехал на красный свет.

На место происшествия прибыли четыре машины скорой помощи. Человеческих жертв удалось избежать, водители получили незначительные травмы.