Массовое ДТП на КАД парализовало движение на 95-м километре. Фото аварии на КАД, в которой пострадал человек, очевидцы выложили в Сеть 26 августа в половину шестого вечера и сообщили подробности в соцсети в сообществе "ДТП и ЧП / Петербург".

"4 автомобиля столкнулись на внутреннем кольце, чуть дальше съезда на Косыгина и Колтуши, в "Шкоде" зажатый человек, - пишут свидетели аварии. - Скорая и пожарная подъехали, ГИБДД нет. Авария произошла примерно в 17:20. Пробка приличная...".

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", дорожный затор растянулся на несколько километров. По информации сервиса на 18.00, машины двигались со скоростью 5 км/ч.