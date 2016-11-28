26 ноября задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в совершении страшного убийства. История началась 31 июля текущего года. Тогда на свалке в Янино-1 было найдено тело - без рук, ног и головы.

Труп уже начал разлагаться, когда его нашли, - на него наткнулся бункеровщик в куче мусора. Как сообщают СМИ, на нем было лишь нижнее белье. Как выяснилось, тело пролежало там 13 дней.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Петербурга, четырьмя месяцами ранее 38-летний Артур Агавелов взял в долг у своего знакомого. Однако возвращать его не захотел. 18 июля 2016 года в квартире на проспекте Испытателей он убил своего знакомого 1979 года рождения, которому был должен. Сначала Агавелов ударил его по голове топором, потом расчленил, части тела поместил в мусорный контейнер на территории мусороперерабатывающего завода в деревне Янино.

В октябре 2016 года в отношении Агавелова было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, суд принял заочное решение о заключении под стражу.

26 ноября в результате оперативных действий обвиняемого задержали в Махачкале. На данный момент его доставили в Петербург. Агавелову предъявлено обвинение по части 1 статье 105 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.