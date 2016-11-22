В центральной части Лондона 20 ноября состоялся знаменитый парад рождественских игрушек Hamleys. Мероприятие, названное в честь знаменитого магазина, торгующего детскими вещами, собрало более 400 актёров, одетых в костюмы любимых игрушек нации, чтобы продемонстрировать красочное шоу для 750 тыс. зрителей, сообщает The Mirror.

Среди участвующих в шествии можно было увидеть Барби, Соника, Трансформеров, охотников на привидения и других популярных героев массовой культуры. Хотя на улице была довольно прохладная и мокрая погода, люди с удовольствием согревались в танцах под музыку шагающих оркестров.

Слегка омрачить мероприятие могли лишь усиленные наряды полиции, которые вынуждены были держать ухо в остров на столь масштабном событии, учитывая недавние заявления представителей запрещённой в России террористической организации "Исламское государство" о том, что в Европе планируется ряд крупномасштабных терактов.