Происшествие с трамваем произошло в Лондоне 9 ноября. Все случилось в районе Кройдон, когда состав из двух вагонов выехал из туннеля. Трамвай сошел с рельсов и опрокинулся на бок.

По предварительным данным, в результате катастрофы погибли 4 человека, пострадали более 50-ти пассажиров. Два человека остаются внутри искореженного корпуса, спасатели пытаются их достать. Сейчас место происшествия оцеплено полицией, передает Associated Press. Движение на участке, где произошло крушение, прекращено.

Причина ЧП пока не называется. Однако предполагается, что трамвай мог перевернуться из-за сильного дождя, который шел в Лондоне всю ночь. Есть данные, что управлял трамваем неопытный вагоновожатый. Очевидцы также сообщают, что перед тем, как трамвай сошел с рельсов, был слышен сильный хлопок.

Tramlink, известный также как Кройдонский трамвай, был запущен в 2000 году для того, чтобы связать Кройдон, в котором не было метро, с остальными районами Лондона. Tramlink управляется одним из отделов городской транспортной службы.