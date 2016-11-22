В Лондоне проходит выставкам британского художника Яна Берри, на которой он демонстрирует свои произведения искусства, каждое из которых было выполнено из джинсовой ткани. Событие, которое проходит с 16 по 30 ноября, уже привлекло к себе внимание сотен посетителей, которые пришли в галерею Catto, чтобы насладиться необычными художествами.

Как ранее в интервью Metro заметил художник, создание одной работы может занять несколько месяцев. Самым трудоёмким является подбор идеального оттенка для картины.

–Мне часто приходится накладывать слой за слоем снова и снова, пытаясь избежать резких переходов. Мне сложно назвать свою любимую картину, как правило, эта последняя, которую я закончил. Я стараюсь всё время расти и развиваться, находить новые способы использования джинсовой ткани. В данный момент я чувствую себя счастливым от того, что встаю утром и продолжаю свою работу на картиной под названием "За закрытыми дверями", которая покажет людям прекрасный интерьер, но с неожиданными историями, - говорил он.

По словам Берри, он рад представившейся возможности показать свои работы широкой аудитории, чтобы люди взглянули с новым взглядом на джинсы, которые они носят каждый день.