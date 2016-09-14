В Петербурге расследуют преступление, о котором стало известно 13 сентября. Вечером во вторник в Лахтинском разливе в Приморском районе города в 300 метрах от берега был обнаружен труп мужчины.

На его голове оказалось множество травм. Личность погибшего устанавливают. Известно лишь, что это молодой человек с темными волосами, невысокого роста.

- По данному факту следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) - сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

На месте обнаружения тела мужчины проведен осмотр, назначены криминалистические экспертизы. Ведется расследование уголовного дела.

Уточняется, что тело в воде обнаружила молодая семейная пара. Погибший был в носках, трусах и майке. По предварительным данным, убийство было совершено два дня назад.