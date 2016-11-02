Автобус разбил пять легковых автомобилей на улице Олеко Дундича. О ДТП 2 ноября сообщили очевидцы в паблике “ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург”.

- Водитель автобуса собрал 5 машин на улице О.Дундича и закрылся в кабине, - написали свидетели.

Как выяснилось позже, водитель не закрылся, в автобусе после столкновения заклинило дверь.

По предварительным данным, водитель автобуса въехал в припаркованные на улице Олеко Дундича машины, уходя от столкновения с подрезавшим его автомобилем.

- Автобус подрезали слева, он вильнул и собрал 5 машин: “Форд Фокус”, “Форд Транзит”, “Шевроле Лачетти”, “Мерседес”, “Мазда СХ7”. Из пострадавших автовладельцев в момент ДТП никого не было в машинах. А водителя автобуса действительно заблокировало в кабине, - отметили очевидцы. – Если быть точнее, автобус подхватил “Форд Фокус”, протащил до впереди стоящих авто и собрал паровоз.