22 ноября откроется первая в Петербурге прачечная для бездомных - "Культурная прачечная". Такое название, по словам организаторов, не случайно. По их словам, возможность постирать одежду приобщает к более высокому уровню, дает шанс в чистой одежде искать работу и посещать государственные учреждения.

Разместится "Культурная прачечная" на Боровой улице, 116, в 500 метрах от "Ночлежки".

Организаторы задумались не только о бездомных, но и о других любителях бесплатного.

- Мы понимали, что будут и те, кто захочет постирать свои вещи, имея при этом другую возможность - например, дома или в платной прачечной. Но пожелает сэкономить. Но и таких людей выгонять никто не будет со словами : "А вы где-то неподалеку живете, стирайте в другом месте". Но на совесть граждан мы все-таки надеемся. В организацию прачечной вложено много средств. Как сказал благотворитель - одну бесплатную прачечную можно открыть лишь при работающих 30 платных, - поснила Metro Влада Гасникова, специалист по связям с общественностью благотворительной организации "Ночлежка".

Сначала сотрудники "Ночлежки" планировали открыть душевой пункт, где бы бездомные могли помыться и постирать вещи. За полгода совместных действий благотворительной организации и сети прачечных в Петербурге вместо планируемой душевой появилась прачечная для бездомных. По словам организаторов, первая не только в Петербурге, но и в России.

Прачечная будет работать круглый год по будним дням с 10 до 18 часов. В ней установлено восемь пар стиральных и сушильных машин стандартного размера и одна стиральная машина для габаритных предметов. За один день в прачечной смогут постирать свои вещи 70-80 бездомных. На месте будет работать дежурный, который будет помогать обратившимся разобраться с техникой.