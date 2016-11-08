Петербуржцы не унывают. В соцсетях главная тема – огромное количество снега, которое выпало в городе за два дня и ночь. Горожане хоть и делятся "страшными историями" о том, как пришлось утром 8 ноября добираться на работу по сугробам, и преодолевая огромные пробки на автомобилях, но не теряют чувства юмора. "Выйдя сегодня утром из квартиры, с трудом открыв дверь в подъезд, я поняла, что спорт начнётся прямо с утра! На 10-см каблуках по сугробам и неочищенным дорожкам - отличная нагрузка на все,...