Гусеничный плавучий экскаватор затонул в Кронштадте днем 8 ноября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
Плавучий экскаватор проводил работы на Кронверкском канале. Кран перевернулся и ушел под воду около 14.00.
На место происшествия прибыли спасательные подразделения, в том числе водолазы.
В кабине затонувшего экскаватора находился рабочий. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб попытались спасти жизнь водителя, однако их усилия не увенчались успехом. Мужчина погиб.
Затонувший в Кронштадте экскаватор поднимали с помощью погрузочного крана.
Видео с места трагического происшествия опубликовано на сайте Life.