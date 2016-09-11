В Кронштадте пожилой мужчина выстрелил дробью из ружья в рыбаков на берегу. Один из пострадавших получил ранения головы и был госпитализирован, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошёл утром 10 сентября у дороги из Кронштадта в Петербург. 70-летний преступник открыл огонь дробовым зарядом по рыбакам с аквалангами, которые стояли на берегу. В голову был ранен 36-летний петербуржец. С множественными ранениями мягких тканей головы пострадавший был доставлен в отделение нейрохирургии Городской больницы № 3. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку произошедшего.