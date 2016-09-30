– Это в целом хорошая новость, позитивная. Диалог – это всегда хорошо, – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Песков отметил, что глава дипломатического представительства во время своего визита в МИД Нидерландов получит возможность подробно изложить позицию российской стороны. При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле пока неизвестно о том, что данный разговор должен состояться.

30 сентября в СМИ появилась информация о том, что внешнеполитическое ведомство Нидерландов вызвало посла России в Гааге для объяснения реакции Москвы в связи с расследованием крушения самолёта и представлением соответствующего доклада международной следственной группой.

Глава нидерландского МИД Берт Кундерс считает, что российская реакция на результаты расследования "ставит под сомнение честность, профессионализм и независимость" следователей.

Напомним, группа представила в минувшую среду предварительный доклад по катастрофе с крушением самолёта MH17 в июле 2014 года под Донецком. Следователи на данном этапе сделали вывод, что малазийский лайнер был сбит с подконтрольной ополченцам территории.