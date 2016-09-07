7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает точной информацией о том, ушёл ли Павел Астахов в отставку, сообщает РИА.

— У меня нет такой информации, мы по-прежнему исходим из того, что он, по идее, по возвращении из отпуска, он имел в виду подать в отставку. Вот из этого пока исходим, иной какой-то информации у меня нет, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Астахов покинет свой пост детского омбудсмена, вернувшись из отпуска. После стало известно, что перед отставкой уполномоченный по правам ребенка сперва отметит свой день рождения, который будет 8 сентября.

Сам Астахов выразил готовность уйти сразу после того, как будет подписано заявление, а до этого момента он продолжит работать.

Павел Астахов вернулся из отпуска 29 августа. Об этом он сообщил своей странице в Instagram, сопроводив фото словами: "Вот и кончился отпуск. Снова в бой! За Счастье детей!"

В июне стало известно, что Астахов должен покинуть свой пост после некорректного высказывания о трагедии в детском лагере на Сямозере, в результате которой погибли 14 детей.