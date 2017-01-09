В Красноярском крае расследуют громкое дело после гибели трёхлетнего мальчика, который умер по завершении операции на дому.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 6 января 31-летняя женщина договорилась со знакомым хирургом о том, что он в домашних условиях выполнит её сыну операцию по обрезанию крайней плоти.

Для этих целей мужчина пришёл к знакомой, сделал её трёхлетнему сыну обезболивающий укол и произвёл хирургические манипуляции. После этого состояние ребёнка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался дома.

Для установления причины смерти ребёнка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Установлена личность 28-летнего хирурга, который провёл операцию в домашних условиях. В настоящее время он допрошен на причастность к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.