Школьник ударил учительницу стулом по голове. Инцидент произошёл в одной из школ города Сосновоборска Красноярского края. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы местного главка МВД Владимира Юрченко.

Отмечается, что пятиклассник бросил стул в своего одноклассника, но попал в лицо учителю.

– По предварительным данным, во время конфликта двенадцатилетний школьник бросил стул в одноклассника, но попал в лицо учителю. По данному факту в полицию принято заявление. Учитель направлена на медосвидетельствование. Начата проверка, выясняются все обстоятельства, — сказал Юрченко.

Стоит заметить, что это далеко не единственный случай, который произошёл в Красноярском крае при участии несовершеннолетних.

Так, 17 октября в Шушенском 17-летний подросток нанёс несколько ударов ножом 15-летнему школьнику. Мальчик скончался от полученных ран.