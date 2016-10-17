В коттедже на Таллинском шоссе сотрудники полиции в ходе проверки выявили факт предоставления сексуальных услуг за деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

В доме находились шесть представительниц древнейшей профессии, среди которых были две гражданки сопредельных государств и три уроженки одной из африканских республик. Они привлечены к административной ответственности за занятие проституцией. Три иностранные гражданки также нарушили правила въезда и пребывания на территории России.

Кроме того, в коттедже вместе с жрицами любви находилась женщина-администратор. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела за организацию занятия проституцией.