Космический зонд Rosetta нашёл потерянный два года назад исследовательский модуль Philae. Об этом во вторник сообщает AFP.

Кстати Базовый аппарат "Розетта" с посадочным модулем был отправлен с Земли к комете Чурюмова-Герасименко (67P) в 2004 году. За 10 лет полёта он преодолел более 6 млрд километров.

Philae был обнаружен на поверхности кометы 67Р (Чурюмова-Герасименко), на которую модуль совершил аварийную посадку в 2014 года. Станция уже передала на Землю снимки найденного Philae.

– Поиск окончен. Philae найден, – говорится в сообщении Европейского космического агентства (ЕКА) в Twitter.

Напомним, что посадка Philae на поверхность кометы состоялась в ноябре 2014 года. Это событие стало историческим, так как до этого ни один созданный руками человека объект не оказывался на поверхности кометы.

Спустя трое суток аппарат перестал подавать сигналы и связь с ним была потеряна.

В июне 2015 года Philae неожиданно вышел на связь с Rosetta, однако через несколько недель связь с ним была снова потеряна.

Учёные говорят, что сейчас комета Чурюмова-Герасименко удаляется всё дальше от Солнца и восстановление связи с модулем становится всё менее вероятным.