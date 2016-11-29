Крушение самолета с 72 пассажирами на борту произошло в Колумбии 29 ноября 2016 года, передает The Washington Post. Самолет вылетел из Боливии и разбился на пути к аэропорту Медельина.
Как подтвердили местные власти, на борту разибвшегося самолета в Колумбии находилась бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе». Всего этим рейсом летели 27 футболистов. Также в самолете были журналисты. Есть информация, что за несколько минут до крушения пилоты самолета сообщили о низком уровне топлива в баках лайнера.
Выехавшие на место крушения самолета колумбийские власти сообщили о наличии выживших, сообщают местные СМИ. Речь идет о 10 пассажирах, которые спаслись.
Отмечается, что доступ к месту катастрофы возможен только по суше из-за плохих погодных условий. На данный момент к самолету направлены 30 единиц пожарной техники.
В больницах в Ла-Уньон, Рионегро и других муниципалитетах на востоке Колумбии находятся в готовности после крушения самолета.
В аккаунте местной радиостанции 360 Radio в Twitter уточняется, что лайнер направлялся из Боливии в колумбийский Медельин. Там «Шапекоэнсе» должен был принять участие в матче Южноамериканского кубка — международного турнира для клубов стран, входящих в Южноамериканскую конфедерацию футбола.
«Шапекоэнсе» (порт. Associação Chapecoense de Futebol) — бразильский футбольный клуб из города Шапеко, штат Санта-Катарина. С 2014 года выступает в Серии A чемпионата Бразилии.
Футбольный клуб «Шапекоэнсе» (дословный перевод названия — Ассоциация футбола города Шапеко) был основан 10 мая 1973 года при объединении клубов «Атлетико Шапекоэнсе» и «Индепенденте».
Уже в 1977 году клуб выиграл свой первый титул чемпионов штата Санта-Катарина, обыграв в финале турнира со счётом 1:0 «Аваи». Через год «Шапекоэнсе» дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Бразилии — Серии A. В первом сезоне в элите команда финишировала на 51 месте. В 1979 году «Шапекоэнсе» был на 93 месте в Серии A, после чего вылетел в низший дивизион.