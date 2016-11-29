Крушение самолета с 72 пассажирами на борту произошло в Колумбии 29 ноября 2016 года, передает The Washington Post. Самолет вылетел из Боливии и разбился на пути к аэропорту Медельина.

Как подтвердили местные власти, на борту разибвшегося самолета в Колумбии находилась бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе». Всего этим рейсом летели 27 футболистов. Также в самолете были журналисты. Есть информация, что за несколько минут до крушения пилоты самолета сообщили о низком уровне топлива в баках лайнера.

Выехавшие на место крушения самолета колумбийские власти сообщили о наличии выживших, сообщают местные СМИ. Речь идет о 10 пассажирах, которые спаслись.

Отмечается, что доступ к месту катастрофы возможен только по суше из-за плохих погодных условий. На данный момент к самолету направлены 30 единиц пожарной техники.

В больницах в Ла-Уньон, Рионегро и других муниципалитетах на востоке Колумбии находятся в готовности после крушения самолета.

В аккаунте местной радиостанции 360 Radio в Twitter уточняется, что лайнер направлялся из Боливии в колумбийский Медельин. Там «Шапекоэнсе» должен был принять участие в матче Южноамериканского кубка — международного турнира для клубов стран, входящих в Южноамериканскую конфедерацию футбола.