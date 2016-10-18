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 Опубликовано : Сегодня 09:41

В Китае на свет появился поросенок-мутант с тремя глазами и двумя пятачками

  • Данила Белов

Пока животное не в состоянии питаться самостоятельно

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В Китае на одной из ферм на юго-западе страны родился настоящий поросёнок-мутант, у которого вместо одного два пятачка, а также целых три глаза, сообщает информационное агентство Синьхуа. Видео с необычным животным китайское издание выложило на своём аккаунте в Twitter.

 

На данный момент животное не в состоянии питаться самостоятельно, поэтому его владелица вынуждена кормить его с помощью бутылочки. Пока что сложно однозначно сказать, сможет ли животное выжить и нормально существовать дальше.

По признанию хозяйки поросёнка с тремя глазами и двумя пятачками, сначала она испугалась его, но потом он даже показался ей милым и симпатичным. 

"Когда я впервые увидела его, то испугалась, но позже поняла, что он выглядит довольно милым", — заявила владелица фермы Хэ Жусиен.

Отметим, что другие поросята спокойно относятся к своему необычному собрату и активно контактируют с ним.

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