В Кемеровской области вынесли обвинительный приговор серийному педофилу, от действий которого пострадали восемь девочек. Его приговорили к 23 годам лишения свободы. Об этом в среду сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

В частности, 46-летний местный житель был признан виновным в совершении шести эпизодов преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ, и двух эпизодах преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 132 УК РФ.

– Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима, – говорится в сообщении следователей.

Напомним, что в августе 2015 года от местной жительницы поступило заявление, что неизвестный мужчина под надуманным предлогом завёл её 9-летнюю дочь в безлюдное место, где совершил насильственное преступление сексуального характера.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в эти же сутки подозреваемый был установлен и задержан. В ходе проверки мужчины на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершённых на территории области, выяснилось, что ещё 7 несовершеннолетних девочек стали жертвами злоумышленника. Примечательно, что преступления мужчина совершал на территории нескольких городов области.

Проведённая психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления мужчина в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. В результате ему был поставлен диагноз педофилия.