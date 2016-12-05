Загсы столицы проведут 31 декабря 501 свадебную церемонию. А ровно год назад в последний день года расписались 276 пар.

"Регистрация брака накануне самого весёлого народного праздника несёт в себе много положительных эмоций. В Новый год ожидаешь чуда, и для многих этим чудом становится новый этап в жизни – создание семьи, – отмечает пресс-секретарь столичного управления ЗАГС Евгения Смирнова. – Да и сам город украшен по-особому, работают многочисленные новогодние и рождественские ярмарки, выставки. Всё это привлекает молодых москвичей".

А вот Рождество не столь популярно у новобрачных. На эту дату запланировали брачное торжество всего 62 московские пары.

Кстати, уже со следующего года первые свадьбы в Москве будут праздновать лишь с 6 января. Сыграть свадьбу в канун Рождества можно будет во Дворце бракосочетания № 1 и Шипиловском отделении ЗАГСа.