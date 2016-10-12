Кейт Симпсон из Канады так утомили бесконечные помолвки друзей, что она решила сделать предложение самой себе.

Как пишет The Huffington Post, в 2015 году Кейт переживала тяжелое расставание с молодым человеком. На рождественских каникулах девушка листала Facebook, постоянно натыкаясь на объявления о помолвках друзей и знакомых. В конце концов она не выдержала и канун Нового года опустилась на одно колено, предложив самой себе пожениться.

- Меня переполняли горечь и разочарование. Я была так ранима и очень нуждалась в любви. Но не в любви другого человека, а в любви к себе, - описывает свое состояние девушка.

Изучив в интернете тему брака с самой собой, Кейт узнала, что перед свадьбой необходимо сходить на свидания. Девушка ходила в рестораны, салоны красоты и гуляла «со своей избранницей».

Кейт Симпсон вышла замуж за саму себя в свой 28-ой день рождения в канадском Хартвуде. На свадьбе присутствовали 100 друзей и родственников. Невесту к алтарю подвел отец.

Друзья девушки с энтузиазмом восприняли ее идею. Родители отнеслись к затее с пониманием.

- Мама сказала, что если бы знала о таком в молодости, то тоже вышла бы за себя, а не за папу, - говорит Кейт.

Девушка решила никогда не вступать в традиционный брак, даже несмотря на то, что ее шафер на свадьбе Дейв теперь стал ее парнем.