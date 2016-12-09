В Южной Корее состоялось голосование по поводу вынесения импичмента президенту страны Пак Кын Хе. Как сообщает агентство Reuters, подавляющим большинством голосов парламентарии выступили за отрешение её от должности и приостановили её полномочия.

Чтобы вынести импичмент требовалось 200 депутатов, однако за отстранение выступило целых 234 представителя народа. Против президента пошли не только представители оппозиции, но и парламентарии от правящей партии.

Теперь осталось лишь получить решение Конституционного суда страны, который должен либо утвердить решение, либо отменить его. До этого момента исполнять обязанности главы государства будет премьер-министр республики.

Напомним, что политический скандал вокруг южнокорейского лидера Пак Кын Хе разгорелся из-за "утечки" секретной информации к её знакомой по имени Цой Сун Силь. Саму Цой Сун Силь подозревают в коррупции и в поборах с крупных южнокорейских корпораций. К тому же она вмешивалась в государственные решения, кадровые назначения в правительстве. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).