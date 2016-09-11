Новый театральный фестиваль "Tolstoy Weekend", приуроченный к 188-летию писателя, впервые прошёл в родовом гнезде писателя, "Ясной поляне". На территории усадьбы, где Лев Николаевич родился, создал свои величайшие произведения сыграли четыре спектакля по его романам и повестям.

Хотя я погодой повезло и небо над усадьбой было ясным, зрителям пришлось проверить на прочность свою любовь к искусству – просидеть полтора часа на свежем воздухе сентябрьской ночью дело непростое. Часть театралов подготовилась и принесла с собой пледы, остальных спасли организаторы, которые утеплили их алыми покрывалами. И если в начале спектакля зрители храбрились, то к середине представления зал начинал походить на собрание высокодуховных масаев.

Открыла фестиваль неоднозначная "Крейцерова соната" в постановке МХТ им. А. П. Чехова.

– Это сложное произведение. Может бы у нас своё видение, свои взгляды на это. Но мы попытались разгадать, что нам сказал Лев Николаевич, – рассказал перед спектаклем исполнитель роли Позднышев Михаил Пореченков. – Хорошо, что проходит фестиваль в "Ясной поляне". Надеюсь, с самим Толстым мы не встретимся, но, думаю, что дух Льва Николаевича будет витать над нами, и посылать нам какие-то прекрасные вещи, а мы будем передавать их зрителям.

Как и в московском театре, на временной сцене в "Ясной поляне" декораций было немного.

– Мы оставили всё как есть, только немного изменили задник, – объяснил первый заместитель художественного руководителя театра Юрий Кравец.

Благодаря этом труппе удалось деликатно вписать происходящее на сцене в атмосферу усадьбы. Чёрная занавесь была разрезана на вертикальные полосы, а в прорезях мелькал окутанный нереальным белёсым светом Нижний парк, по которому любила гулять мать Толстого. Сам собой рядом с образом Льва Николаевича в голове возникал Антон Павлович Чехов и первый акт "Чайки".

Другой мистерией стал спектакль Театра Наций "Русский Романс". Под огромным деревом в центре парка "Клины", где дед Толстого, прототип старшего Болконского, любил устраивать концерты, установили рояль. В сумерках к нему вышли три девушки в белоснежных ампирный платьях и одна за другой начали петь старинные романсы. Чтобы защитить их от вечернего холода, за спиной каждой дивы в муслиновом наряде установили тепловую пушки. Но полностью это не спасало. Заметив зрителей, выходящих с экспериментального представления, девушки провожали их долгим взглядом и выпускали струи пара, как разъярённые драконы.

Театр у Никитских ворот рассказал историю Анны Карениной словами Владимира Набокова, театр Маяковского устроил встречу со зрителями, на которой актёры рассказали о необычной постановке, посвящённой личной жизни Толстого. Детские мастерские, дискуссии, экскурсии по дому Толстого, постановка по мотивам Войны и мира, где главным героям стала Княжна Марья – за три дня фестиваль собрал больше полутора тысяч человек, среди которых были и современны писатели, и потомки Льва Николаевича, и просто любители театра и литературы из Тулы, Москвы и других городов.

– Билеты раскупили за сутки, – сказала директор музея-усадьбы "Ясная поляна" Екатерина Толстая. – Этот фестиваль мы готовили в короткий срок. Надеемся, что в будущем он станет ежегодным.

Надежду Толстой подтвердил и врио губернатора Тульской области. По его словам, продолжению быть, а года через два фестиваль может подняться и до международного уровня.

– Я бы с удовольствием вернулся сюда в качестве участника, если позовут, – рассказал Metro Дейв Меллоу, автор нашумевшего в Нью-Йорке мюзикла по "Войне и миру". – Но не с этим шоу, а с чем-то новым. Может быть с "Анной Карениной" – это моё любимое произведение у Толстого. Мне кажется, здесь бы восхитительно смотрелись сцены с Левиным (прототипом для которого стал сам Толстой, при. Ред.)...