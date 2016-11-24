В Японии произошло редкое явление – там выпал снег в ноябре. Последний раз в Токио видели снег в конце осени 54 года назад. Об этом в четверг сообщает AFP.

Отмечается, что первый ноябрьский снег был зафиксирован в 06:15 по местному времени (00:15 мск) в центре Токио. Позже снегопады также прошли в городах Йокогама, Кофу, Уцуномия, Маебаси и Мито.

По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и в пятницу – к утру 25 ноября в Токио может выпасть до двух сантиметров снега. В связи с этим японцы уже готовятся к ухудшению транспортной ситуации в столице.

Местные жители сняли на видео снегопад в Токио: