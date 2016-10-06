Полиция арестовала 70 человек и опросила несколько сотен в индийском штате Махараштра в городе Тане неподалеку от Мумбая в ходе расследования дела о масштабном телефонном мошенничестве, сообщает CBSNews.com.

Из-за действий мошенников, выдававших себя за сотрудников налоговой службы США, тысячи американцев лишились миллионов долларов.

Работники липового колл-центра рассылали гражданам США текстовые и голосовые сообщения с предупреждением о налоговой задолженности и требованием перезвонить.

Своим жертвам мошенники представлялись Дэниэлом или Кристофером из Налогового управления США – государственного органа, которым занимается сбором налогов и контролирует соблюдение законодательства о налогообложении.

Преступники ловко имитировали американский акцент и убеждали абонента, что он является злостным должником. При этом мошенники угрожали, что полиция явится за «неплательщиком» в течение получаса, если не погасить задолженность немедленно.

Злоумышленники применяли разные схемы: одним навязывали подарочные сертификаты от разных компаний, других заставляли назвать реквизиты банковских карт и списывали с них деньги.

Жертвами мошенничества стали 88 тысяч американцев. В день аферисты зарабатывали от 90 до 150 тысяч долларов. Точная сумма, украденная преступниками, пока не озвучена, однако предполагается, что она превышает 50 млн долларов.

В ходе полицейских рейдов в офисах были задержаны 772 сотрудника, 70 из них арестованы, 72 освобождены, остальные будут допрашиваться. Полиция провела обыск в офисах "колл-центра" и изъяла сотни жестких дисков, серверов и другого электронного оборудования.

Уголовные дела заведены за вымогательство, мошенничество, выдачу себя за другое лицо, использование криминальных угроз и нарушение законов Индии в области информационных технологий.