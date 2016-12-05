В Ханты-Мансийске аварийно сел Boeing-777, на борту которого находились 195 человек. Он следовал по маршруту Сеул-Лондон.

Лайнер авиакомпании Asiana Airlines, совершавший рейс OZ521 /AAR521 из Сеульского аэропорта Инчхон в лондонский аэропорт Хитроу, сел в аэропорту Ханты-Мансийска с горящим двигателем. На борту лайнера находились 195 человек, информации о пострадавших пока не поступало, передаёт URA.ru.

Напомним, ранее КВС Боинга связался с землёй, сообщил о возгорании двигателя и попросил экстренной посадки. Самолёт как раз пролетал в районе Ханты-Мансийска и было принято решение сажать его там. Все службы аэропорта были подняты по тревоге.

Об аварийном самолёте с бортовым номером HL8284 известно, что он практически новый, первый вылет совершил в июле 2013 года.