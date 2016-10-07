Работы вышли из-под кистей и фломастеров юных мастеров со всей России и стран СНГ. Дети творили для участия в конкурсе «Я карандаш с бумагой взял...»

Оценить рисунки приехал сын автора «Дяди Стёпы» Сергея Михалкова Никита Михалков. Режиссёр признался, что юбиляр – его любимый персонаж из произведений отца и значит для него больше, чем просто литературный герой:

– Я родился через 10 лет поле того, как родился дядя Стёпа, и он жил вместе со мной, а я рос вместе с ним. Он существовал в моей жизни абсолютно органично, как и всё остальное, что было в семье.

Никита Сергеевич рассказал, что прообразом советского «супергероя» был сам его отец:

– Он всегда был очень высокого роста, у него есть стихи про человека высокого роста. В детстве его долговязость вызывала насмешки, и, пока он не вырос, хотел быть пониже, чтобы не выделяться. Но, повзрослев, решил, что ничего в этом плохого нет, и выдумал такого персонажа, который именно благодаря своему росту и доброте стал героем. Он создан для детей, ради детей, и все эти 80 лет он рядом с ними, потому и остаётся молодым.

Правда, к воспитанию детей Сергей Михалков, похоже, подходил строже, чем его герой:

– Нас воспитывали правильно, наказывали. В основном за ложь, и я продолжаю эту традицию. Есть моменты в жизни, когда необходима жёсткость и даже определённое насилие – оно на пользу ребёнку. И я также разговариваю с детьми, как со взрослыми, и считаю, что самое важное – это объяснение цены лжи.

В творениях детей ни жёсткости, ни строгости нет: на рисунки попали сюжеты из приключений дяди Стёпы. Самый распространённый из них оценил народный художник России Виктор Чижиков, который создавал иллюстрации к книжкам Михалкова.

– Старушка с корзиной белья, которую дядя Стёпа снимает со льдины, – это очень трогательно! – заявил он. – Мне 81 год, но сегодня я почувствовал себя молодым, глядя на эти рисунки. Они сделаны с большой выдумкой и вкусом и говорят о том, что дядя Стёпа нужен, как и раньше.