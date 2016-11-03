В Государственной думе не прошёл проект закона, запрещающий вступать в брак трансгендерам. Это значит, что в России не станут отказывать в регистрации в ЗАГСе представителям одного пола, если один из них сменил пол или находится в процессе его перемены, сообщают РИА Новости.

Данный закон был отправлен на рассмотрение нижней палаты в мае 2015 года, но комитет Госдумы по делам семьи, женщин и детей отказался поддержать документ. Автором законопроекта выступили представитель "Единой России" Алексей Журавлев, а также эсеры Дмитрий Горовцов и Анатолий Грешневиков. Именно они предложили внести поправки в Семейный кодекс.

"Не допускается заключение брака между… лицами одного пола (определяемого при рождении), в том числе в случаях изменения пола одним из лиц, вступающих в брак, до заключения брака либо прохождения процедуры изменения пола на момент государственной регистрации заключения брака", — указывается в тексте предлагаемого закона.

По мнению авторов идеи, данный закон мог бы ликвидировать правовые пробелы в существующем законодательстве. В качестве примера они привели случай, произошедший 7 ноября 2014 года в Петербурге. Тогда как раз был зарегистрирован брак между женщиной и трансгендером, который находился в процессе смена пола.

Причиной отказа принимать законопроект стало то, что его реализация потребует разработки правовых механизмов определения факта изменения пола (или процесса) лицом до даты подачи документов на регистрацию брака, а сотрудники ЗАГС не обладают какими-либо полномочиями по медицинскому освидетельствованию либо проверке пола лиц, желающих вступить в брак.