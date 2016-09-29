На фоне перегруппировки и активизации террористических формирований, поддерживаемых США в Сирии, американский Госдеп решил сделать весьма резкое заявление в адрес России. Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби предрёк России ряд терактов в крупных городах, а также заявил, что российские боевые потери в Сирии в ближайшее время могут сильно увеличиться. Об этом Кирби заявил 29 сентября в ходе ежедневного брифинга для журналистов, сообщает "Российская газета".

"Последствия таковы, что гражданская война в Сирии продолжится, экстремисты, экстремистские группы продолжат пользоваться вакуумом, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским интересам, возможно, даже по российским городам. И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они (россияне - прим. ред.) продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты", — заявил представитель Госдепа, отвечая на один из вопросов журналистов.

Добавим, что данные слова от представителя Госдепа прозвучали не только на фоне того, что в провинциях Алеппо и Хама отряды оппозиции, воспользовавшись семидневным перемирием, пополнили запасы боеприпасов и вооружение, осуществили перегруппировку и перешли к активным наступательным действиям с целью захвата новых территорий. Ранее в ведомстве также отметили, что США изучают возможность прекратить контакты с Россией по Сирии если Москва не предпримет неких шагов для восстановления перемирия, что звучит невероятно абсурдно, учитывая, что именно американские "шаги", которые заключались в атаке ВВС коалиции сирийских войск в провинции Дейр-эз-Зор, положили, по сути, конец перемирию.

Отдельно стоит сказать, что угрозы из США по поводу вмешательства России в дела коалиции в Сирии звучат давно и становятся всё более и более радикальными. Ранее, например, Пентагон предрекал боевые потери для России, а Барак Обама и вовсе пообещал России повторение судьбы СССР в Афганистане, сказав, что Россия может полностью увязнет в сирийской "трясине".