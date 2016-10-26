Прибор мечты изобрели в Голландии. Нейрофизиологи Дерек Малдер и Андрэ Кайзер представили устройство, способное контролировать ваши сны в зависимости от желаний. Можно запрограммировать что-угодно, начиная от победы на Олимпийских играх до тусовок с семейством Кардашьян. Все это станет вашим сном, благодаря этому прибору, который работает путем мягкой стимуляции мозга разрядами электричества. Более того, ученые уже придумывают приложение, которое позволит вам пригласить поучаствовать в ваших ночных приключениях ваших друзей. Андрэ Кайзер рассказал Metro, как создавалось это чудо-устройство.

Что такое Lucid Dreamer?

Это портативный девайс, который способен программировать ваши сны путем легкой стимуляции мозга с помощью электродов. В итоге вы впадаете в сон, понимая, что находитесь действительно во сне. Так как получается, что по сути вы находитесь в осознанном состоянии, это позволяет вам контролировать какое именно сновидение вам бы хотелось видеть. Чтобы оценить все преимущества прибора, потребуется немного практики, но это того стоит, ведь с этого момента единственным лимитом для сновидений будет ваше собственное воображение. Хотите - летайте как птица, будьте суперменом или дружите со звездами. Вы даже можете заниматься спортом, учиться играть на музыкальных инструментах или выступать с важными презентациями. Осознанные сновидения - это естественное состояние, которое регулярно испытывают 20 % населения Земли. Люди уже давно пытались увеличить шанс попадания в это состояние с помощью медитации или особых когнитивных техник. Наше изобретение - это первое устройство, которое позволит вам стопроцентно и безопасно видеть осознанные сновидения. Первые результаты исследования, позволившие нам создать наше устройство, были опубликованы в журнале Nature Neuroscience в 2014 году. Там говорилось о том, что в осознанном сновидении можно оказаться, применив особую форму стимуляции электричеством, известную как tACS (транскраниальная переменная стимуляция током).

А как именно он работает?

Lucid Dreamer использует электроэнцефалограмму для распознавания стадии быстрого. ЭЭГ измеряет активность мозга с помощью электродов, прикрепляемых к голове. В момент наступления стадии быстрого сна, начинается заранее запрограммированная стимуляция tACS. Исследование показало, что переменные низкозарядные удары током могут влиять на мозговую активность. Так что такие 40 гЦ разряды в стадии быстрого сна приведут к возникновению осознанных сновидений.

Действительно ли возможно контролировать сновидения?

Да. Lucid Dreamer как бы пробуждает вас в вашем же сне и предоставляет возможность контроля над сновидением. Для этого правда, требуется некоторая практика. Сначала вам может мешать осознание того факта, что вы мыслите во сне. Тем не менее, со временем вы свыкнитесь с этим и сможете оказаться мысленно где-угодно.

Зачем нам контролировать сны?

Не спать во время сна - это удивительный опыт, позволяющий вам делать то, что вы не можете сделать в реальности. Это не только весело, но и может быть полезно в целях исследования вашего подсознания и практики навыков, которые вы потом сможете применить в жизни.

Каковы побочные эффекты использования девайса?

Пока таких не выявлено. tACS - способ стимуляции, который мы используем, - был протестирован уже не раз и признан безопаснее даже продолжительного разговора по телефону.

А что произойдет, если во время использования Lucid Dreamer пользователю приснится кошмар?

Напротив, наши исследования показали, что девайс способен помочь людям, страдающим от периодических ночных кошмаров. При использовании Lucid Dreamer у вас будет возможность вовремя проконтролировать страшный сон и превратить его в обучающий опыт, например.

Даниэль Касилльяс