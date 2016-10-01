Об этом сообщило в субботу, 1 октября, агентство РИА Новости со ссылкой на DPA.

Столкновение произошло вечером в пятницу, 30 октября. По предварительным оценкам, в нем участвовало около 40 человек.

Прибывшая полиция успела оперативно развести конфликтующие стороны. В итоге легко ранен оказался лишь один человек.

По факту случившегося уже возбуждено дело по статье «нарушение общественного порядка».

Немецкие СМИ отмечают, что несмотря на усиление контроля со стороны правоохранителей, драки с участием мигрантов в городе происходят регулярно. В центре постоянно собираются группы переселенцев численностью в 20-30 человек и такие же группы местных жителей. В основном, потасовки устраивают подростки.