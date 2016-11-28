Жительнице Эстонии Трийн Кибур пришлось сесть за руль автобуса, следовавшего по маршруту Таллин – Рига. На такие меры она пошла в связи с тем, что водитель втайне от пассажиров употреблял алкоголь и внезапно стал резко тормозить, создавая опасные ситуации на дороге.

– И этот человек нёс ответственность за наши жизни! – рассказывает Metro пассажирка автобуса Мигле Наэль. – При этом нам предстояло ехать ещё 4,5 часа по забитой машинами трассе. Даже страшно представить, что могло произойти, если бы полицейские не знали, что за рулём – пьяный человек. Но, к счастью, они остановили нас.

Остановленный полицейскими автобус стоял на узкой дороге в лесу, было темно – для других участников дорожного движения это было небезопасно. В столь непростой ситуации всех выручила пассажирка Трийн Кибур.

– Я спросила, есть ли у кого-нибудь из пассажиров права, – говорит Мигле. – И тогда эта девушка подняла руку. Водителя задержал полицейский, и они вдвоём показывали Трийн, куда ехать. Уже на границе мы дожидались помощи. Пьяного водителя отвели в полицейскую машину, он вёл себя спокойно.

По словам Миглы, водителя прав не лишат, поскольку это было его первое серьёзное нарушение. Однако фирма уже уволила его.

– Затем нам предоставили другой автобус, на котором мы доехали до Риги. Правда, новый водитель всё время разговаривал по телефону, без системы hands-free, – вздыхает Мигле.