Шедевр приехал из Штеделевского музея во Франкфурте-на-Майне, он пробудет в Петербурге до 20 ноября. Сейчас это единственная возможность увидеть работы Вермеера на территории России, ведь в музеях и частных собраниях нашей страны нет его картин.

Название «Географ» условно, его присвоили по атрибутике (глобусу и ландкарте), изображенной на картине. Композиция была создана Вермеером по заказу в 1669 году, но имя заказчика, как и многое в биографии художника до сих пор остается загадкой.

- Существует теория о том, что на картине изображен изобретатель микроскопа Антони ван Левенгук, - рассказала куратор выставки Ирина Соколова, - Известно, что учёный был близок с Вермеером, заказывал у него картины, а после смерти художника именно Левенгук был назначен опекуном его наследия.

- У «Географа» есть «пара» - очень похожая на него картина «Астроном», - продолжает Ирина Соколова, - С 1713 года и до конца 18 века они находились вместе во всех собраниях.

В истории картины также есть русский след: около 1877 года «Географа» купил русский предприниматель Павел Демидов. Несколько лет шедевр хранился в знаменитом дворце Сан-Донато во Флоренции, пока в 1880 году Демидов не решил продать дворец вместе с его сокровищами.

- Память об этом хранит печать на реверсе картины, - говорит Соколова.



«Географ» - третья картина знаменитого голландского мастера, которую привозят в Эрмитаж: в 2001 году петербуржцам показывали "Даму в голубом, читающую письмо" (1662—1664 годы), а в 2011 году — "Любовное письмо" (1669—1670 годы), из собрания Рейксмузеума (Амстердам, Нидерланды).

Вермеер - один из самых загадочных художников в мировой истории.

При жизни он не был известным мастером, его сделала знаменитостью статья, опубликованная во французском журнале об искусстве, в 19 веке.

- В мире насчитывают всего около тридцати картин Вермеера, из-за невероятной ценности и редкости его работ, пока мы не имеем возможности приобрести их в постоянную коллекцию Эрмитажа, - говорит Ирина Соколова.