В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга 23 декабря планируется определить меру пресечения известному барду и худруку Уральского государственного театра эстрады Александру Новикову, которого обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС.

Источники сообщают, что ранее Новиков участвовал в очных ставках по делу о мошенничестве с недвижимостью в Свердловской области. Одним из фигурантов этого процесса является бывший чиновник края Михаил Шилиманов.

Отметим, что Новиков известен в качестве музыкального исполнителя в жанре "русский шансон". Он даже несколько раз получал премию "Шансон года".