9 ноября на территории машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге произошла трагедия – обрушились перекрытия между двумя цехами.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области, в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек".

По данным следствия, в результате инцидента погибли три человека – все мужчины.

Кроме того, в результате случившегося различные травмы получили 14 человек, им оказывается необходимая медпомощь. Судьба ещё одного человека пока остаётся неизвестной.

"ЗИК (Екатеринбург), обрушилась крыша" – один из запросов, появившихся в Интернете в связи с трагическими событиями. На самом деле, обрушились бетонные перекрытия между 42-м и 10-м цехами предприятия.

В рамках расследования в ходе судебно-медицинских экспертиз будут устанавливаться причины смерти погибших граждан, степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, а в ходе судебных технических экспертиз — точные причины обрушения перекрытий.