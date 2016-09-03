Суд Екатеринбурга постановил арестовать блогера Руслана Соколовского, который ранее снял видео о том, как ловит покемонов в игре Pokemon Go на территории храма, сообщает ТАСС. Против молодого человека было возбуждено дело по двум составам преступления по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

В августе Руслан Соколовский специально пошёл в Храме-на-Крови, чтобы поймать карманных монстров, так как вступивший в силу новый запрет на их ловлю в храмах вызвал у него возмущение. Ролик получил неоднозначную реакцию среди зрителей, одни были согласны с негодование Руслана, другие назвали его действия богохульством.

Представители интернет-сообщества вступились за юного блогера. В частности, блогер Александр Думкин заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что три года заключения, которые может получить Соколовский, слишком жёсткая мера наказания. По его мнению, в данном случае стоит ограничиться штрафом.

"Руслан сам по себе любит различные провокационные истории, он работает в этом жанре. В целом парень достаточно идейный. Парень пытается показать, что ловить виртуальных существ через приложение не должно раздражать никого, а общественность восприняла совершенно по-другому", - заявил он.

В РПЦ же поступок юноши осудили, сказав, что храм создан для молитв, а не посторонних дел, включая ловлю покемонов.

Адвокат Руслана Соколовского уже отметил, что будет обжаловать решение об аресте. При этом он напомнил, что на иждивении молодого человека находится его мать, которая является инвалидом второй группы.