Смертельное ДТП произошло утром 2 ноября в Выборгском районе Ленинградской области.

Водитель автомобиля "Ауди" не справился с управлением, и на скорости врезался в дерево.

- В посёлке Каменка Ленинградской области легковушка с двумя военными, не справились с управлением на повороте. В результате чего снесли сосну. Спецслужбы на месте. Скорая не потребовалась: к сожалению, два трупа, - сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

- Служил там, знаю эту дорогу... Повороты там реально опасные, - пишут подписчики в комментариях.

- Соболезную. Ледок, конечно, сейчас покрыл все загородные дороги . Занесло, - отмечают пользователи.