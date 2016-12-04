В Петербурге 4 декабря произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок.

Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", на перекрёстке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

- Все случилось на глазах у моих родителей, они стояли как раз за этой маршруткой, сказали, что виноват водитель автобуса, т. к. на светофоре оставалось ещё 7 секунд и легковушка ехала на зелёный, а автобус решил, что уже можно поворачивать, - прокомментировала подписчица паблика Ирина.

В ДТП с маршруткой на Индустриальном пострадал ребёнок, находившийся в легковом автомобиле. По данным Life, пятилетний мальчик был доставлен в Детскую городскую больницу имени Раухфуса. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства ДТП уточняются.