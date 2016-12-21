Правоохранительные органы Дюссельдорфа полностью оцепили здание торгового центра из-за сообщения очевидца о том, что внутри находится мужчина, виновный в теракте в Берлине 19 декабря, сообщает Bild.

По данным издания, человек заявил полиции, что якобы увидел в числе покупателей гражданина Туниса Аниса А., именно его власти и подозревают в данный момент в том, что он въехал в толпу людей на рождественской ярмарке. Официально полиция эту информацию пока не подтверждает.

Напомним, что 19 декабря в Берлине злоумышленник на грузовике с польскими номерами въехал в толпу на рождественской ярмарке. По последним данным, погибли 12 человек, более 50 получили травмы различной степени тяжести. МВД Германии признало трагедию в Берлине терактом.