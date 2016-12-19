В цирке шапито, который приехал в город Боготол Красноярского края, произошёл кровавый инцидент с участием леопарда. Животное напало на женщину и нанесло ей серьёзные увечья прямо во время представления. Как сообщают РИА Новости, дикая кошка в определённый момент номера перестала подчиняться дрессировщику и прыгнула в зрительный зал.

Первоначально жертвой леопарда должен был стать шестилетний ребёнок, именно к нему он направился, однако на пути животного встала женщина, которая и получила серьёзные ранения в схватке с хищником.

В краевой полиции РИА Новости сообщили, что выясняют обстоятельства происшествия.

"Состояние средней тяжести, в сознании. Было наложено несколько швов на руке. В транспортировке в Красноярск пациент не нуждается. Сейчас она проходит лечение в этой больнице", — сказал представитель Минздрава.

Как рассказала информационному порталу НГС.НОВОСТИ свидетельница произошедшего Оксана Ускова, всё случилось 17 декабря, во время представления гастролирующего в городе цирка-шапито "Аврора". Во время номера с животными никто не стал натягивать каких-либо ограждений, а леопард начал вести себя агрессивно, когда его пытались увести с арены: без поводка и ошейника он выскочил из-за кулис и сразу кинулся на зрителей.

"Мы сидели в шестом ряду и перед нами был пустой ряд и подумала, что он выскочит именно около нас, потому как вокруг везде сидели плотно люди, а около нас был просвет. Так и оказалось! Когда я увидела, что он вылезает впереди нас, схватила своего 4-летнего сына, попыталась броситься влево, но из-за давки сделать этого не удалось. Подруга, сидевшая справа от меня, успела прикрыть ребенка своим телом. Я услышала крик — повернулась и увидела, что леопард вцепился ей в руку и терзает. Вокруг образовалась давка — страшное зрелище, все в панике бежали, падали", — рассказала женщина.

По словам Усковой, вызывать скорую пострадавшей пришлось самим зрителям и ей, в частности, так как работники цирка занимались ловлей леопарда. Ребёнок, которого защищала женщина – не был ранен, но получил глубокий психологический шок, а вот жертве хищника уже наложили 10 швов. Ранение получили также и циркачи: нескольких из них покусали, а саму дрессировщицу долго "зашивали" врачи. Руководство же лишь компенсировало стоимость билета и уже спешит уехать из области.