По данным прогноза ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, в четверг, 6 октября, ветер немного стихнет - в дневные часы порывы будут достигать 5-8 метров в секунду. Напомним, что накануне, 5 октября, порывы достигали 15 м/с - в разных районах города были повалены несколько деревьев и повреждены по меньшей мере 2 припаркованные машины.

За минувшие сутки в аварийную службу СПб ГУП «Ленсвет» поступило свыше 80 аварийных сигналов (фото)

В четверг, 6 октября, в городе в дневные часы потеплеет до +10 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не обещают.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.